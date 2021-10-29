شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مشارك من 37 دولة يتنافسون على جوائز «كاوست للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد تحدي كاوست «تشكيل مستقبل الإعلام»، الذي تنفذه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمشاركة مع منتدى أسبار الدولي، مشاركة أكثر من 700 من المبدعين والمبتكرين والشركات الوطنية والمحلية، الذين قدموا منذ بدء المسابقة أفكارا وحلولا مبتكرة ‏لأهم التحديات التي تواجه الإعلام، بما يسهم في صياغة مستقبل هذا القطاع في المملكة والعالم.

وينتمي المشاركون إلى 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، أبرزها الهند وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى المملكة التي شارك منها أكثر من 200 متسابق ومتسابقة قدموا أفكارا وحلولا مبتكرة تساعد على النهوض بالأولويات الوطنية للبلاد ودعم رؤية 2030.

وتنافس المشاركون على تشكيلة واسعة تحتوي على 13 موضوعا، أبرزها تصفية المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وخصوصية البيانات وأمنها، ودعم النظام البيئي، وحماية المحتوى، والشمولية وإمكانية الوصول، وإنشاء المحتوى، وتوزيع المحتوى، والرؤى والتحليلات، وتوطين وسائل الإعلام، والحواجز التنظيمية، وضوضاء المحتوى، ووضع المعايير المثالية. ومن بين 700 مشارك، تأهل 15 منهم للتصفيات النهائية، تمت تصفيتهم في المرحلة الثالثة، ليتوج 3 منهم بجوائز المسابقة الكبرى، التي ستسلم لهم خلال حفل خاص يقام برعاية أمير منطقة الرياض بالإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وذلك مساء يوم السبت 30 أكتوبر الجاري بالرياض.