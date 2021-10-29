شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يفتتح مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الرياض، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم على نفقة سماحته، وبإشراف ومتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، ونفذت الأعمال إدارة الخدمات العامة بالرئاسة. ويعد مسجد الرئاسة من المساجد العريقة والقديمة في المنطقة، إذ مضى على إنشائه قرابة 40 عاما، ومساحته الداخلية 900 متر، ويتسع لنحو 1000 مصل.