شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خدمات تكاملية لمنصة التعليم الإلكتروني FutureX والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني د. حمد آل الشيخ، أمس، المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX.

وأكد «آل الشيخ»، أن المنصة تعد أحد روافد تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، لإتاحة فرص التعلم مدى الحياة، وتعزيز التكامل والاقتصاد التشاركي في القطاع، والإسهام في خلق تجربة تعليمية مبتكرة بمعايير معتمدة تلبي احتياجات المستقبل.

أهداف رئيسية

وتعد منصة FutureX إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، التي تعمل على تمكين الجهات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، من خلال ربط المزودين والمستفيدين وفق حوكمة تضمن الجودة وتكافؤ الفرص، إذ تهدف إلى تعزيز موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني، وتوفير فرص تعلم توافق احتياجات المستقبل، وتحسين سرعة استجابة التعليم الإلكتروني للمتغيرات وتعزيز كفاءته.

وتقدم المنصة 3 خدمات رئيسية تتمثل في توفير المنصات التعليمية من خلال ربط الجهات الراغبة في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بالمزودين المؤهلين لإنشاء وتطوير المنصات التعليمية، وصناعة المحتوى التعليمي عبر إتاحة بناء وتطوير محتوى تعليمي إلكتروني، وذلك بالربط مع صناع المحتوى المعتمدين وفق منهجية مبنية على أفضل الممارسات التعليمية، إضافة إلى تسهيل التعاون وبناء الشراكات المحلية والعالمية بين الجهات وروَّاد التعليم الإلكتروني من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الإلكتروني.

تعزيز التكامل

وقدمت المنصة مبادرة أساس التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجامعات السعودية لتمكينها من بناء تجربة تعليمية مخصصة من خلال مستودع المقررات النموذجي، للوصول إلى مقررات ومهارات أساسية للمرحلة الجامعية بنظام المقررات الإلكترونية هائلة الالتحاق MOOC، وذلك من منطلق تعزيز التكامل بين الجامعات في صناعة المحتوى التعليمي، وتحقيق الوصول إلى محتوى الإعداد العام والمهارات الأساسية.

وتتكامل منصة FutureX مع عدد من شركاء النجاح على الصعيدين المحلي والعالمي وهم: إثرائي من معهد الإدارة العامة، وشركة البحر الأحمر، وedX وCoursera وFutureLearn، وذلك بهدف التزويد بالمحتوى وتقديم الخدمات وتبادل المعرفة والخبرات، لتعزيز كفاءة التعليم الإلكتروني وتوفير فرص تعلم إلكتروني مرتبطة بالاحتياج.

تعزيز التعاون

وفي إطار تعزيز التكامل بين المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والجهات ذات العلاقة، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز وكل من: وزارة السياحة، والجامعة السعودية الإلكترونية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل من خلال تبادل أفضل الممارسات، والمعلومات التي تدعم قطاعي التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.