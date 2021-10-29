شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يبحث التعاون الإغاثي مع مبعوث السلام الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للمتضررين في الضفة الغربية وقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في مختلف بيئات اللجوء، بما ينعكس إيجابًا في تحسين ظروفهم المعيشية والتقليل من معاناتهم.

وجرى خلال استقبال «الربيعة» المبعوث الأوروبي بمقر المركز بالرياض، أمس، بحث سبل التعاون المشترك بينهما بهذا الخصوص.