شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجالات تعاون بين «الغطاء النباتي» وجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع مركز «المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب» بجامعة الملك عبدالعزيز، للتعاون في مجال الخدمات الاستشارية لتنمية الغطاء النباتي.

وتهدف المذكرة، التي وقّعها الرئيس التنفيذي للمركز د. خالد العبدالقادر، ورئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة مركز «المبدعون» د. عبدالرحمن اليوبي، إلى التعاون في مجال الخدمات الاستشارية، ومكافحة حرائق الغابات، والخدمات البحثية والتقنية والفنية، وكذلك مجالات التدريب والتشغيل، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار والتسويق للمتنزهات الوطنية.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز عن سعادته بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز؛ لمواكبة التطورات العلمية الحديثة، مؤكدًا حرص المركز على التكامل مع المؤسسات العلمية الوطنية والمراكز البحثية للوصول من أجل تنمية الغطاء النباتي وازدهاره واستدامته لتعزيز جودة الحياة.

وقال إن مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتطلع إلى بناء شراكة متميزة قائمة على الاستثمار المشترك للإمكانات المادية والبشرية بين المركز والجامعة، من أجل المساهمة في تنمية الغطاء النباتي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون عقدها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خلال الأشهر الماضية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات غير الربحية بهدف التكامل مع كل الجهات لتحقيق تنمية واستدامة الغطاء النباتي.