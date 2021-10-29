شكرا لقرائتكم خبر عن 51 إصابة بكورونا.. و59 «حرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 51 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الحالات منذ بدء الجائحة في المملكة إلى 548474 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تسجيل 35 حالة تعافٍ، ترفع الإجمالي إلى 537453 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 59، بينما تم تسجيل 3 حالات وفاة، يرفعون الإجمالي إلى 8788 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.