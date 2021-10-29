شكرا لقرائتكم خبر عن تشجير مباني «الأمر بالمعروف» بمختلف المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة بجميع فروعها في مناطق المملكة، انطلاقا من «مبادرة السعودية الخضراء» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله - وضمن إستراتيجية «استدامة الرياض».

ووضعت الرئاسة خطة لتشجير مباني الفروع وجميع الهيئات والمراكز في المحافظات التابعة بالتعاون مع الأمانات في المناطق والبلديات وبعض الجهات ذات العلاقة.

وينطلق توجيه الرئيس العام للهيئة، من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.