شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تشغيل وصيانة أنفاق العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة العاصمة المقدسة ورشة عمل بعنوان «التطورات في تشغيل الأنفاق وصيانتها وإعادة تأهيلها في مدينة مكة المكرمة مقارنة بالمعايير العالمية»، وذلك بالمركز الحضري بحي العكيشية في مكة المكرمة.

وأكد أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، أهمية شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والطرق الدائرية والرئيسة، وإسهامها في انسيابية التنقلات المرورية وحركة سير المركبات خلال المواسم، مشيرا إلى حرص الأمانة على تشغيل شبكات الأنفاق وصيانتها وفق أعلى معايير الجودة وتفقد عناصرها، وتجهيزاتها الإلكترونية، وأنظمة السلامة المدنية، وأجهزة المراقبة.

وأشار إلى إبرام العديد من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق، مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة، وتناولت الورشة محاور تنظيم وضبط أعمال الإنشاء في محيط الأنفاق بمكة المكرمة، وبرامج التشغيل والصيانة الحالية بالأنفاق، وإستراتيجية الصيانة المثلى من حيث المخاطر والتكلفة لأنظمة الأنفاق.