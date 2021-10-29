شكرا لقرائتكم خبر عن 2700 جولة تغلق 5 منشآت وتحرر 141 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 2705 جولات رقابية، نتج عنها إغلاق 5 منشآت وتحرير 141 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها استقبلت 18 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940. وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية.