شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محل مخالف لبيع الأسماك بالمبرز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة الأحساء ممثلة ببلدية المبرز، محلا غير مرخص يستخدم لغرض تجهيز الروبيان وبيعه ويفتقد للاشتراطات الصحية، وصادرت ١٦٠ كيلو من الروبيان تظهر عليها علامات التلف والفساد، مع إغلاق المحل وتطبيق الإجراءات من لائحة الجزاءات البلدية.

وكانت بلدية الهفوف ضبطت شقة سكنية لعمالة وافدة تزاول إعداد الوجبات لأحد المطاعم، مؤكدة تطبيق الإجراءات من لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين، فيما واصلت البلدية أعمالها الميدانية في ضبط العمالة الوافدة التي تمارس البيع الجائل بشكل مخالف.