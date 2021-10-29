شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد مشاريع تطوير طرق القطيف «ميدانيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، المشاريع التنموية والتطويرية في عدد من الطرق والواجهات البحرية بمختلف مدن وبلدات المحافظة، مؤكدا على سرعة الإنجاز وجودة الأعمال بما يتوافق مع برامج جودة الحياه وأنسنة المدن.

وتضمنت الجولة الميدانية شارع الرياض، وشارع سلمان الفارسي، وشارع زين العابدين، وامتداد شارع القسمة بطول١٢٠٠م وعرض ٢٥م، كما شملت الزيارة شارع ثابت بن معبد بطول ٢١٠٠م وعرض ٣٠م، وشارع قيس بن الهيثم بطول ١٥٠٠م وعرض ٢٧م، وشارع الحسن البصري بطول ١٥٦٠م وعرض ٣٠م، وشارع المصرف الرابط بين شارع سلمان الفارسي «شمالا»، وشارع سهيل بن حنيف «جنوبا» بطول ١٢٠٠م وعرض ٢٢م، وامتداد شارع شمال الناصرة بطول ١٤٠٠م وعرض ٤٠م.