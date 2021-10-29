شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة صمام رئوي لطفل دون تدخل جراحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى فريق طبي متخصص في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في محافظة الأحساء، قسطرة تداخلية لطفل دون العاشرة من العمر يعاني تشوها خلقيا في القلب منذ ولادته «في صورة رباعي فالوب»، أدى لحدوث عدة مضاعفات ظهرت على هيئة ارتجاع شديد في الصمام الرئوي مع تضخم في الجانب الأيمن من القلب، وقصور في وظيفة البطين الأيمن.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أنه أجريت للطفل زراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة، وذلك تجنبا لمخاطر تكرار إخضاعه للإجراء الجراحي في هذه المرحلة العمرية المبكرة، مضيفا أن هذا الإجراء الطبي «زراعة الصمام عبر القسطرة» يعد من الطرق العلاجية الحديثة، كما أنه من الإجراءات النوعية الدقيقة في تخصص قسطرة القلب التداخلية لدى الأطفال.