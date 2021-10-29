شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % تراجعا في كميات الروبيان.. و1500 ريال لـ«الجامبو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت كميات الروبيان الواردة إلى أسواق المنطقة الشرقية بنسبة طفيفة تصل إلى 10% مع انتهاء الثلث الأول من الموسم «60 يوما»، وأشار مراقبون للأسواق إلى بدء ظهور الأحجام الكبيرة «الجامبو»، والتي تتراوح أسعارها بين 1100 و1500 ريال من دون القيمة المضافة.

فرخ الجامبو

وقال صياد فرضة الجبيل ومتابع سوق الحراج يوسف الخالدي، إن كميات الروبيان بدأت تتراجع مع انتهاء الثلث الأول من الموسم «60 يوما»، بشكل طفيف يصل إلى 10٪ بالمجمل بما يرد إلى سوق الجبيل المركزي. مشيرا إلى ظهور الروبيان الكبير المسمى فرخ الجامبو بالأسواق، كما يوجد متوسط الحجم والصغير، حيث يستحوذان على ما نسبته 80٪ من جملة الوارد للسوق.

مصائد الخفجي

ولفت إلى أن أسعار الروبيان بدأت تتراجع بعد 10 محرم 1443هـ، أي بعد انتهاء الجولة الثانية من الموسم وتقريبا في 18 من أغسطس، وبعد تعافي الصيد واستقبال كميات وفيرة، مبينا أن المراكب تنتشر في مبحر رأس الغار «رأس الخير» إلى مصائد الخفجي، وتبحر قريبا نسبيا من السواحل وأيضا في عرض البحر، كما أن بعضها يبحر شمال جزيرة أبو علي.

صيد الطرادات

وأوضح أن أكثر الأسواق استقبالا لواردات الروبيان من المراكب الكبيرة والصغيرة هو سوق القطيف المركزي، ويأتي ثانيا السوق المركزي بالجبيل ثم المركزي بالدمام، فيما يأتي سوق تاروت رابعا، ثم سوق صفوى. مشيرا إلى أن صيد الطرادات لا يتجاوز 20% من مجمل الوارد إلى الأسواق. وبين أن نوع الروبيان الأكثر حضورا بالأسواق هو «الأسمر»، موضحا أن هذا النوع يوجد هذا الموسم في الأماكن الضحلة والخوارير كما يطلق عليها الصيادون ويسمى اصطلاحا «روبيان المشاعير»، والمشاعير جمع مشعورة وهي نوع من أعشاب البحر بنية اللون مائلة إلى السواد.

تعويض الخسائر

وأضاف أنه كلما مر الوقت خلال موسم الصيد يكبر حجم الروبيان بشكل عام، ويرد إلى أسواق المنطقة الجامبو ولكن بشكل وكميات قليلة. وأكد أن الموسم الحالي بعد مضي الثلث الأول منه يعتبر جيدا بشكل عام من الإنتاجية، ولكن السعر ليس كما يتمناه الصياد لتعويض خسائره، إلا أنها بالنسبة للمستهلك في متناول الجميع.

سعر البانة

وذكر مراقب الأسواق والحراج بسوق القطيف فاضل القلاف، أن بداية الموسم لم تكن الكميات الواردة وفيرة، وبعد مضي 30 يوما من الموسم بدأت الكميات في الزيادة المطلوبة، وظهرت الأحجام الكبيرة، لافتا إلى تفاوت الأسعار، فالأحجام الصغيرة سعرها أقل تصل الثلاجة أو البانة «32 إلى 35 كيلو» إلى سعر 180 ريالا، وتصل أحيانا إلى 300 ريال، دون القيمة المضافة، أما الأحجام المتوسطة فتتراوح أسعارها بين 400 و600 ريال دون القيمة المضافة، والأحجام الكبيرة تتراوح أسعارها من 600 إلى 1000 ريال دون القيمة المضافة. أما أسعار روبيان الجامبو فتتراوح بين 1100 و1500 ريال من دون القيمة المضافة.

مباحر العزيزية

وأشار إلى أن ما يرد إلى سوق القطيف يأتي من مباحر العزيزية في الخبر، ومباحر الدمام ورأس تنورة ومباحر الشمال السفانية والجبيل. مبينا أن نسبة ما يستقبل السوق من صيد اللنشات تصل إلى 70% من الكميات، أما ما تستقبله من الطرادات فيشكل نسبة 30% كحد أقصى، مشيرا إلى أن «الجامبو» يظهر بعد زيادة البرودة، وما يوجد اليوم كميات قليلة منه فقط.