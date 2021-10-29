شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق طوارئ استعدادا لموسم الأمطار بمليجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت بلدية مليجة استعدادها لاستقبال موسم الأمطار، وذلك بتجهيز فرق الرقابة والمعدات وتفقد المناهل وحصرها ومعالجتها.

وأشار رئيس البلدية مناحي آل سعيدان، إلى حصر المناهل لشبكة مياه الأمطار وتنظيفها وإزالة الرواسب، مضيفا أن إدارة الخدمات بالبلدية خصصت خدمة لأعمال الطوارئ تحسبا لهطول الأمطار المتوقعة على مليجة والقرى التابعة لها، ولفت إلى وضع خطة عمل في أوقات الطوارئ تتكون من أربع فرق، إضافة إلى وجود عدد 15 عاملا مع كل فريق من عمال وآليات للمساهمة في الحد من آثار هطول الأمطار.

وأكد أن البلدية تولي اهتماما كبيرا لهذه الشبكات وللمحافظة على عناصرها وتفقد جاهزيتها أولا بأول.