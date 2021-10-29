البنتاغون: حلفاء واشنطن يجب أن يسمحوا بيع أسلحة دفاعية قاتلة لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا، أوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، أنه يجب على حلفاء واشنطن رفع القيود على بيع أسلحة دفاع قاتلة لأوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقالت كوبر خلال فعالية مؤسسة على منصة مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية: “أولاً أود أن يرفع جميع الحلفاء القيود عن توريدات المساعدات على شكل أسلحة قاتلة ذات طابع دفاعي. في الوقت الحالي وردت الولايات المتحدة منظومات صاروخية جافيلين، وقامت جورجيا وأوكرانيا ببيعها”.

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وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الصفقات هي مثال على الأسلحة الدفاعية القاتلة التي زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا. ولكن بعض الدول الحليفة لواشنطن تحتفظ بالقيود على مثل هذه التوريدات.

وأضافت المتحدثة أن أوكرانيا يجب أن تكون لديها إمكانية شراء الوسائل التي تحتاجها لحماية نفسها.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية أخرى قيمتها 150 مليون دولار تشمل رادارات مضادة للمدفعية وأنظمة جوية مضادة للطائرات دون طيار.

تتضمن الحزمة رادارين مضادين للمدفعية، وأنظمة جوية مضادة للطائرات دون طيار، ومعدات اتصالات آمنة، وحرب إلكترونية، ومعدات عسكرية للإخلاء الطبي.

وستوفر الولايات المتحدة أيضا التدريب والمعدات لتحسين السلامة التشغيلية وقدرة قواعد القوات الجوية الأوكرانية، وفقا لوزارة الدفاع.

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