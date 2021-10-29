زعماء "مجموعة العشرين" يتفقون على إنشاء هيكليات عالمية في مجال الصحة والمالية

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد مشروع البيان الختامي لدول العشرين الكبار، بأن زعماء الدول الأعضاء في المنظمة اتفقوا على إحداث هيكليات عالمية لشؤون الصحة والمالية، التي ستكون خاضعة لهم.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في البيان، نقلاً عن وكالة رويترز: “اتفق زعماء دول العشرين الكبار على إنشاء هيكليات عالمية لشؤون الصحة والمالية على غرار مجلس الاستقرار المالي، والتي ستخضع لدول العشرين الكبار والأعضاء المحتملين الآخرين”.
ومن الجدير بالذكر أن قمة دول العشرين الكبار ستجري في روما في فترة 30-31 تشرين الأول/أكتوبر.
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