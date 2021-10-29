محمد بن مسعود - الدمام - خبير عسكري يكشف الاستراتيجية التي يراهن عليها الحوثيين لإسقاط مأرب وخطة الجيش للحفاظ على المدينة

كشف الباحث والخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، الدكتور علي الذهب، عن الاستراتيجية التي تسعى من خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية لإسقاط مدينة مأرب.

وقال الذهب في تغريدة، إن استراتيجية الحوثي في مارب، محاولة تطويقها، وهذا محال: لأن ذلك يتطلب قوى ووسائل تفوق قدرات الحوثي حاليا.

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وعن خطة الجيش للحفاظ على المدينة، أوضح الخبير العسكري، أن الجيش لجأ إلى خطة الدفاع الدائري، وهذا، كذلك، محال؛ لأنه يتطلب قوى ووسائل لا يدعمها الظرف الراهن.

وبحسب الباحث في الشؤون العسكرية، فأن رهان الطرفين (الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي) على متانة ويقظة الجبهة الداخلية في قلب ‎مارب، واختتم بقوله “فحذار حذار”.