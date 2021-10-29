محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الجيش الوطني يعلن انتهاء عملية عسكرية نفذها في مأرب

أعلن الجيش الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، انتهاء عملية عسكرية نفذها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تعاملت، قبل قليل، مع مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

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وأكد المركز الإعلامي، أن العملية انتهت بسقوط غالبية العناصر المتسللة من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.