محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : ضربات مباغتة لـ الحوثيين في ثلاث محافظات نفذت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، ضربات موجعة مباغتة، على مواقع عسكرية وتجمعات للمليشيات الحوثية، في محافظات شبوة مأرب والجوف. وذكرت مصادر عسكرية وميدانية، أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية تحركات عسكرية للمليشيات الحوثية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. قد يهمك ايضاً فيما استهدف طيران التحالف بنحو 15 غارة جوية مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في مديرية الجوبة جنوبي مأرب. وفي محافظة الجوف، استهدف طيران التحالف بضربات جوية مباغتة، تجمعات عسكرية للمليشيات الحوثية في منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف.

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