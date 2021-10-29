محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : انفجار الوضع عسكريا في معسكر العلم بشبوة والانتقالي يعلن إحراق أليات عسكرية حكومية

اندلعت، مساء الخميس، مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية من جهة، والنخبة الشبوانية التابعة للانتقالي الجنوبي من جهة أخرى، في محيط معسكر العلم، شرقي مدينة عتق بمحافظة شبوة (جنوب البلاد).

وفي الوقت الذي اتهم فيه الانتقالي الجنوبي، القوات الحكومية بمهاجمة النخبة الشبوانية، أعلنت قناة عدن الناطقة باسم الانتقالي احراق أليات عسكرية تابعة للقوات الحكومية.

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وقالت القناة أن النخبة الشبوانية والمقاومة الجنوبية أحرقت عدد من الآليات العسكرية التابعة للجيش اليمني، حاولت الاقتراب من معسكر العلم.

وكانت مصادر عسكرية وميدانية تحدثت عن توتر حاد للوضع في محيط المعسكر بعد أيام من مغادرة القوات الاماراتية، وتمركز النخبة الشبوانية فيه.