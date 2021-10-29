لاعب الجوجيتسو محمد غريب رئيسًا للجنة اللاعبين للدورة الانتخابية الجديدة للجنة الأولمبية

محمد بن مسعود - الدمام - فاز مرشح الاتحاد البحريني للجوجيتسو محمد جاسم غريب برئاسة لجنة اللاعبين بالتزكية ليضمن مقعده بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية للدورة الانتخابية الجديدة 2021 – 2024 كممثل عن اللاعبين.

وأقيم اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات لجنة اللاعبين مساء الأربعاء الماضي بقاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية بضاحية السيف بحضور مدير إدارة المشاريع مادن الوناس وأخصائية الاتحادات الرياضية في بوعلاي والمستشار القانوني للإشراف على العملية الإنتخابية.

وأسفرت نتائج عضوية لجنة اللاعبين عن فوز أربعة أعضاء من أصل 8 مترشحين وهم كل من اللاعب الشيخ حسن بن راشد بن حسن آل خليفة مرشح الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة (10 أصوات)، علي سينا إبراهيم منفردي مرشح الاتحاد البحريني للجوجيتسو (11 صوت)، فاطمة عبدالمحسن أحمد المحميد مرشح الاتحاد البحريني للسباحة (9 أصوات)، راشد خالد سند مرشح الاتحاد البحريني لكرة الطاولة (8 أصوات) لتكتمل بذلك لجنة اللاعبين للدورة الانتخابية الجديدة.

وجاءت باقي النتائج كالتالي: منصور محمد منصور مرشح الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية (5 أصوات)، سيد عدنان باقر العلوي مرشح الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة (7 أصوات)، وفرحان صالح فرج مرشح الاتحاد البحريني للسباحة (7 أصوات)، عبدالله فاعور محمود الأحمد مرشح الاتحاد البحريني للسباحة (7 أصوات).

وعقب الانتخابات أعرب رئيس لجنة اللاعبين محمد جاسم غريب عن بالغ شكره وتقديره لجميع اللاعبين على منحه ثقتهم لتولي منصب الرئاسة بالتزكية مؤكدا عزم اللجنة للعمل وفق رؤية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية وتحقيق تطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والعمل على تلبية آمال وطموحات جميع اللاعبين.

وكانت اللجنة الأولمبية قد وجهت تعميما لكافة الاتحادات الوطنية لترشيح لاعبيها الأولمبيين الذين شاركوا في إحدى النسخ الثلاث الأخيرة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية أو إحدى النسخ الثلاث الأخيرة لدورة الألعاب الآسيوية الصيفية، وأن يكون المترشح بحريني الجنسية وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.