حلبة البحرين الدولية تفتح أبوابها لحضور سباق بابكو للتحمل 6 ساعات

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات بالشرق الأوسط» سباق بابكو البحرين للتحمل 6 ساعات التابعة للبطولة العالمية للتحمل والذي ستستمر فعالياته حتى يوم السبت 30 أكتوبر، وستفتح الحلبة أبوابها للجماهير اليوم من 10 صباحا حتى 8 مساء، وتدعو الحلبة الجماهير للحضور والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة ومتكاملة بين السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع أفراد العائلة.

وستتركز أنظار العالم على مملكة البحرين خلال أيام السباق حيث ستنطلق جولتان متتاليتان للبطولة العالمية، كما سيتم تحديد أيضا أبطال الموسم العاشر 2021 للبطولة العالمية.

كما عودتكم حلبة البحرين الدولية بإثارة الفعاليات أيضا خارج المضمار فسينطلق جدول حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث ستكون المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي ممتلئة بالعديد من الفرق الاستعراضية العالمية التي ستبهر الجماهير بعروضها وبرامجها الاستعراضية المثيرة.

كما ستجوب القرية الترفيهية عدد من العروض المتجولة وأبرزها العرض الناري، والعرض الضوئي الراقص والموسيقي بونجو، وستكون الفرق فرصة مثالية لالتقاط الصور التذكارية معهم.

وسيكون للأطفال نصيب وافر من الفعاليات الترفيهية فقد تم تخصيص منطقة كبيرة لهم وأبرز الفعاليات المقدمة لهم، فعالية التزلج على الجليد، الرسم على الوجوه، سفينة القراصنة، الترامبولين، المتاهة، السيارة الطائرة، حلبة تسابق للأطفال والقطار توماس، لذا سيستمتع الأطفال الصغار بجدول حافل من الترفيه والمتعة.

وتدعو الحلبة الجماهير للحضور والاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مميزة ومتكاملة بين السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع أفراد الأسرة حيث ستفتح الحلبة أبوابها ليومي الجمعة والسبت من 10 صباحا حتى 8 مساء.

وتعتبر أسعار التذاكر لحضور هذا السباق العالمي رمزية حيث تبلغ 5 دنانير بحرينية فقط للكبار (8 ديانير بحرينية لكلا السباقين) و2.5 دينار بحريني من 3 حتى 12 عام (4 دنانير بحرينية لكلا السباقين) والأطفال أقل من 3 أعوام سيكون دخولهم مجانا، كما سيكون هناك مزيد من التخفيض للطلبة، وذوي الهمم، وكبار السن.

ستكون سياسة دخول الجماهير للسباق متماشية مع آلية الإشارة الضوئية في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية لكوفيد 19، المستوى الأخضر يسمح بالدخول للجميع.