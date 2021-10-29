انطلاق بطولة البحرين للكاراتيه 2021.. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم «الجمعة» منافسات بطولة البحرين للكاراتيه 2021، في باكورة البطولات للعام الحالي بعد التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستشهد البطولة مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات والمراكز المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني للكاراتيه، حيث أكملت اللجنة المنظمة تسجيل اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الاتحاد البحريني للكاراتيه فارس غازي القصيبي عن خالص شكره وتقديره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على دعم سموه المتواصل لجميع الاتحادات، مشيرا إلى أن الاتحاد حظى باهتمام ودعم من الهيئة العامة للرياضة وهو ما ساهم في عودة البطولات المحلية تدريجيا بعد الغياب بسبب فيروس كورونا.

كما أشاد رئيس الاتحاد بدعم سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، حيث إن الاتحاد حريص على تحقيق رؤية المجلس في ظل الاهتمام والدعم من سموه، مشيرا إلى أن رؤية سموه التطويرية ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في الفترة الماضية وشملت جميع الألعاب المنضوية تحت مظلة المجلس.

وأكد أن الاتحاد البحريني للكاراتيه وضع خارطة انطلاق البطولات عبر إقامة بطولة البحرين للكاراتيه للعام 2021، والتي ستكون بمثابة العودة القوية للبطولات المحلية، مبينا إلى أن الاتحاد وضع أهداف عديدة وخطوط عريضة في هذه البطولة ويسعى لتحقيقها بأكملها من أجل مواصلة ازدهار رياضة الكاراتيه في المملكة، وهو ما سيساهم في عودة تحقيق النتائج المتميزة في المشاركات الخارجية.

وتمنى القصيبي كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في البطولة، مبينا إلى أن الاتحاد حريص على دعم المشاركين من أجل عكس الصورة المشرقة لتطور رياضة الكاراتيه في البحرين.