ثورة غضب من نيدفيد عقب سقوط يوفنتوس

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس غاضبًا للغاية بسبب هزيمة البيانكونيري أمام ساسولو وترك مدرجات الملعب. وتلقى فريق السيدة العجوز الهزيمة بنتيجة (1-2) على ملعبه «أليانز ستاديوم» مساء الأربعاء، وأصبح على بُعد 13 نقطة من المتصدر ميلان، وهي الهزيمة الثانية لليوفي هذا الموسم في تورينو. والتقطت الكاميرات رد فعل نيدفيد الغاضب في الثواني الأخيرة من المباراة، إذ غادر المدرجات وهو يصرخ، وذهب إلى رئيس النادي أندريا أنييلي الذي كان يدخن ولم يكن لديه أي رد فعل.

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