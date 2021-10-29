5 شروط لتجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة أبشر عن تفاصيل وشروط خدمة تجديد رخصة سير المركبات إلكترونيًّا للأفراد عبر منصة أبشر.

وأوضحت المنصة، عبر موقعها الرسمي، أن خدمة تجديد رخصة سير تمكن الأفراد من تجديد رخصة سير المركبات التي يملكونها إلكترونيًا.

وتشمل شروط خدمة تجديد رخصة المركبات إلكترونيا ما يلي:

- وثيقة تأمين سارية على المركبة.

- شهادة الفحص الفني سارية المفعول.

- سداد رسوم التجديد ومخالفة التأخير إن وجدت.

- سداد المخالفات المرورية إن وجدت.

- ألا تقل صلاحية رخصة سير المركبة عن 180 يومًا.

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