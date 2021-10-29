«العمليات الأمنية» ينبه لهطول أمطار على مكة

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، إلى هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة.

وأضاف المركز، عبر تويتر، أن تنبيها متقدما ورد من الأرصاد يتضمن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (أضم، العرضيات، بني يزيد، ميسان) ويستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

كان المركز أعلن إغلاقًا مؤقتًا لطريق (الهدا) احترازيًا بالاتجاهين.

ونبَّه المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بأنه تم إغلاق طريق الهدا احترازيًّا بالاتجاهين؛ نتيجة لهطول الأمطار؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

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