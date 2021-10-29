دورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم بنجران

تنفذ الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، عددا من الدورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم لسوق العمل، بالتعاون مع الشريك الرسمي للجمعية معهد كفاءات الأعمال للتدريب والاستشارات، وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية سوف تنفذ ابتداء من الأحد القادم 25 ربيع الأول، عددا من الدورات لتأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم لسوق العمل، يأتي ذلك ضمن المشروعات التنموية التي دشنها أمير منطقة نجران في وقت سابق، والتي من ضمنها تأهيل أبناء السجناء والمفرج عنهم لسوق العمل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، حيث تقام الدورات في الغرفة التجارية بنجران، وتعمل الدورات على تأهيل المستفيدين في الجانبين النفسي والعملي، حيث يستفيد من البرامج 100 متدرب ومتدربة، والدورات هي«فنون التعامل مع الأنماط السلوكية، و مهارات حل المشكلات، و مهارات التعامل مع ضغوط الحياة، و مهارات الإلقاء والمتحدث الجيد، و الولاء والانتماء والرضا النفسي، و مهارات التخطيط الشخصي، ومهارات استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية، وأساسيات صيانة الجوالات».