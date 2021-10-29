السعوديه النفيعي يحصد شهادة شكر وتقدير

محمد بن مسعود - الدمام - حصل الزميل الصحفي بمكتب صحيفة «عكاظ» بالطائف ماجد النفيعي على شهادة شكر وتقدير من إدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الطائف. يأتي ذلك نظير جهوده المميزة في تغطية المواضيع التعليمية.

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