«فيسبوك» تعلن تغيير اسمها إلى «ميتا» بشكل رسمي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ تغيير اسم الشركة إلى «ميتا» بشكل رسمي، ابتداءً من الخميس المقبل.
يأتي ذلك بعد أسابيع من التدقيق المكثف من قبل المنظّمين والمشرّعين الأمريكيين بشأن ممارسات فيسبوك التجارية، بالإضافة إلى الأعطال التي طالت التطبيقات المملوكة من الشركة الأم عالميًا، إذ يُذكر أن شركة فيسبوك تمتلك تطبيقات «إنستغرام» و«واتساب».
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