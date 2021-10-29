بعد مشوار فني حافل.. وفاة الفنان الأردني جميل عواد

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مشوار فني حافل، امتد عقودًا من الزمن، غيّب الموت الفنان الأردني، جميل عواد، وفق ما أعلن نقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب لوسائل إعلام محلية، أمس الخميس. وعواد من مواليد مدينة إربد، شمال الأردن عام 1942، ومتزوج من الممثلة الأردنية جولييت عواد التي شاركته العديد من أعماله.

ونال الفنان الأردني الراحل شهادة الإخراج السينمائي من جامعة القاهرة، والتحق بالتلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968، بحسب موقع وزارة الثقافة الأردنية.

كما كانت أول مسرحية أخرجها كان اسمها «الغائب»، وكانت هذه باكورة أعمال فنية على صعيد التمثيل والإخراج والتأليف، وتقدر وسائل إعلام أردنية أعماله بأكثر من 200 مسلسل تلفزيوني و7 أفلام قدّمت على مدار أكثر من 40 عامًا. ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها جميل عواد: حارة أبو عواد، والمطاريد، ووجه الزمان، وشيء من الماضي، ونمر بن عدوان، والتغريبة الفلسطينية. وكانت آخر أعمال، مسلسل «رياح السموم» الذي أنتج عام 2020.