سيّدة مدمنة على أكل جدران المنازل والطباشير

محمد بن مسعود - الدمام - في مفاجأة صاعقة، كشفت سيدة أمريكية عن معاناتها من إدمان من نوع غريب يتمثل في قيامها بأكل جدران المنازل، وقالت إنها لا تستطيع التوقف عن أكل الجدران.

وقالت السيدة الأمريكية وتدعى نيكول، وهي من سكان مدينة ديترويت بولاية ميتشجان، إنها تتناول ما يصل إلى ستة أمتار من جدران المنزل يوميًا، وإن مجموع ما تناولته من الجدران وما تحتويه من مواد للبناء خلال السنوات السبع الماضية يصل إلى ألف قدم مربع.

ونقلت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن نيكول قولها إن إدمانها الغريب بدأ عندما بدأت تأكل الطباشير الذي يستخدمه المدرسون في الكتابة على اللوح في المدرسة، ثم بدأت تحب رائحة الجدران وملمسها وكل ما يتعلق بها، وبعدها تور الأمر إلى البدء في تناولها.