محمد بن مسعود - الدمام - في مفاجأة صاعقة، كشفت سيدة أمريكية عن معاناتها من إدمان من نوع غريب يتمثل في قيامها بأكل جدران المنازل، وقالت إنها لا تستطيع التوقف عن أكل الجدران.
وقالت السيدة الأمريكية وتدعى نيكول، وهي من سكان مدينة ديترويت بولاية ميتشجان، إنها تتناول ما يصل إلى ستة أمتار من جدران المنزل يوميًا، وإن مجموع ما تناولته من الجدران وما تحتويه من مواد للبناء خلال السنوات السبع الماضية يصل إلى ألف قدم مربع.
ونقلت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية عن نيكول قولها إن إدمانها الغريب بدأ عندما بدأت تأكل الطباشير الذي يستخدمه المدرسون في الكتابة على اللوح في المدرسة، ثم بدأت تحب رائحة الجدران وملمسها وكل ما يتعلق بها، وبعدها تور الأمر إلى البدء في تناولها.
كانت هذه تفاصيل خبر سيّدة مدمنة على أكل جدران المنازل والطباشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.