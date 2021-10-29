«التاكسي الطائر» يدخل الخدمة في مطار روما عام 2024

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد مطار روما لنقل المسافرين الذين يصلون له إلى وجهتهم في وسط المدينة باستخدام التاكسي الطائر الكهربائي الذي يعمل دون طيار، ابتداءً من 2024.

ويتوقف انطلاق المشروع في موعده على نجاح الشراكة بين الشركة المشغلة للمطار الرئيس بالعاصمة الإيطالية وشركة «فولوكوبتر» الألمانية الناشئة.

وتأمل شركة «فولوكوبتر» أن تجعل من مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، مركزًا لانطلاق طائرتها المروحية الصغيرة التي تعمل بالبطاريات، ويمكنها أن تقل راكبين، وذلك حسب رويترز.

وقال ماركو ترونكوني، المدير التنفيذي للمطار، إن الرحلة في تلك الطائرة الصغيرة التي تقلع وتهبط عموديًا سوف تستغرق نحو 15 دقيقة مقارنة بنحو 45 دقيقة تستغرقها السيارة.

وأضاف أن التكلفة المبدئية ستكون نحو 150 يورو (175 دولارًا)، وهو سعر سينخفض على الأرجح مع اتساع نطاق الخدمة.

وقال ترونكوني لرويترز، في المطار الذي عُرض فيه نموذج للطائرة: «الرحلة ستكون سريعة جدًا، وستكون هادئة، ومعدل الانبعاثات صفر».

وتعتزم إيطاليا حظر تشغيل السيارات التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أو بنزين، ابتداءً من عام 2040 على أقصى تقدير، مع وضع خطة تتضمن برامج تحفيز لشراء سيارات صديقة للبيئة.