محمد بن مسعود - الدمام - بيان ”غاضب” من الحكومة الشرعية بشأن تطورات مؤلمة في مديرية الجوبة بمأرب

عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لما حدث في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، من تطورات مؤلمة ومجزرة مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المواطنين.

ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، باشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران المرادي بمنطقة العمود في مديرية الجوبة محافظة مارب بصاروخ باليستي “ايراني الصنع”.

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وقال الوزير الإرياني إن القصف الذي شنته مليشيا الحوثي على منزل الشيخ المرادي، أدى إلى استشهاد 12 مواطن بينهم اثنين من ابناءه وإصابة آخرين في حصيلة أولية.

‏مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي تواصل قصف القرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمختلف انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد للايقاع باكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، ما اضطر مئات الأسر من ابناء الجوبة والنازحين للنزوح خارج المديرية.

‏وأكد الوزير اليمني، أن المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي، مطالبين بادانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الابرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وتجريم وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم “مجرمي حرب”.