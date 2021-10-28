شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يؤكد أهمية تعزيز العلاقات «الخليجية – اليونانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم بسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جمهورية اليونان، وذلك بمقر سفارة دولة الكويت بالعاصمة أثينا. جاء الاجتماع في إطار زيارة الأمين العام لجمهورية اليونان، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الخليجية – اليونانية، وبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية. وجرى خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون، والجهود المبذولة من أجل تعزيز هذه المسيرة المباركة، والتشاور بما يحقق روئ وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم-، ويلبي طموحات شعوب دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها. وأكد أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون واليونان في مختلف المجالات، وأحاط السفراء بنتائج اللقاءات التي عقدها في العاصمة أثينا، واستعرض معهم أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.