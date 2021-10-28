شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ: المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني رافد لمستهدفات رؤية المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الالكتروني الدكتور حمد آل الشيخ أمس المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني FutureX بمقر المركز الوطني للتعليم الالكتروني، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد آل الشيخ أن المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني FutureX تعد رافدا من روافد تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 في إتاحة فرص التعلم مدى الحياة، وتعزيز التكامل والاقتصاد التشاركي في القطاع، والإسهام في خلق تجربة تعليمية مبتكرة بمعايير معتمدة تلبي احتياجات المستقبل.

وتعد منصة FutureX إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الالكتروني، التي تعمل على تمكين الجهات في قطاع التعليم والتدريب الالكتروني بالمملكة، من خلال ربط المزودين والمستفيدين وفق حوكمة تضمن الجودة وتكافؤ الفرص، حيث تهدف منصة FutureX إلى تعزيز موثوقية التعليم والتدريب الالكتروني، وتوفير فرص تعلم توافق احتياجات المستقبل، وتحسين سرعة استجابة التعليم الالكتروني للمتغيرات وتعزيز كفاءته.

وقدمت المنصة مبادرة أساس التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين الجامعات السعودية لتمكينها من بناء تجربة تعليمية مخصصة من خلال مستودع المقررات النموذجي، للوصول إلى مقررات ومهارات أساسية للمرحلة الجامعية بنظام المقررات الالكترونية هائلة الالتحاق (MOOC)، ويأتي ذلك من منطلق تعزيز التكامل بين الجامعات في صناعة المحتوى التعليمي، وتحقيق الوصول إلى محتوى الإعداد العام والمهارات الأساسية.

وتتكامل المنصة مع عدد من شركاء النجاح على الصعيدين المحلي والعالمي وهم: إثرائي من معهد الإدارة العامة، وشركة البحر الأحمر، وedX، وCoursera، وFutureLearn، وذلك بهدف التزويد بالمحتوى وتقديم الخدمات وتبادل المعرفة والخبرات، لتعزيز كفاءة التعليم الالكتروني وتوفير فرص تعلم الكتروني مرتبطة بالاحتياج.

وتعمل المنصة على تمكين الجهات من تقديم تعليم الكتروني موثوق ومتاح للجميع لتسهم في تنمية قطاع التعليم الالكتروني في المملكة، من خلال حوكمة التكامل، وتعزيز الاقتصاد التشاركي، وبناء منظومة تعليمية متكاملة، وإتاحة فرص تعلم متنوعة للجميع تواكب المستقبل.

وفي إطار تعزيز التكامل بين المركز الوطني للتعليم الالكتروني والجهات ذات العلاقة، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين المركز وكل من: وزارة السياحة، والجامعة السعودية الالكترونية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل من خلال تبادل أفضل الممارسات، والمعلومات التي تدعم قطاعي التعليم والتدريب الالكتروني في المملكة.

3 خدمات رئيسة تقدمها المنصة:

