مطالبة بتشجيع المتدربين تقنيا على الانضمام المبكر لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المشاركون في المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع «STCEX2021»، الذي نظمته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة الرياض، بإطلاق برامج تدعم وتشجع المتدربين على الانضمام المبكر لسوق العمل قبل التخرج، وتعزيز دور المؤسسة في دعم البحوث التطبيقية الداعمة للابتكار والتطوير في المجالات الواعدة التي تتلاءم مع مهارات المستقبل. وأكد المشاركون ضمن توصياتها أهمية المؤتمر والدعوة باستمرار عقده كل عامين في سبيل تحقيق التطور المنشود في مجال التدريب التقني والمهني، ومراجعة سياسات تحفيز قطاع الأعمال بما يحقق التوسع في الشراكات الاستراتيجية في مجال التدريب التقني والمهني. مهارات المستقبل. 3 محاور ناقشها المؤتمر خلال يومين:





التدريب التقني والمهني والتنمية المستدامة.



الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني.



18 ورقة عمل قدمها 50 متحدثا من داخل المملكة وخارجها.



24 جلسة افتراضية.



6 ورش حضرها 23 ألف مهتم خلال يومي المؤتمر.



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