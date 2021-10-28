شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تدشن الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز على تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت دارة الملك عبدالعزيز الحساب الرسمي لـ «الملك عبدالعزيز kingabdulazizsa « في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف نشر جوانب مهمة وملهمة لشخصية الملك المؤسس وما تميز به من رؤية استشرافية بعيدة المدى مع إلمام واسع بما يدور في العالم من تطورات وأحداث سياسية واقتصادية، ما منحه القدرة على بناء دولة عصرية في مساحة جغرافية واسعة لها رسالتها وإنجازاتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

ويعتمد الحساب في التغريدات التي يبثها على المصادر التاريخية والمراجع العلمية التي تناولت سيرة المؤسس مع الأخذ في الحسبان تنوع تلك المصادر لتشمل الكتب، والمخطوطات، والوثائق، والأفلام التاريخية، والصور الفوتوغرافية، والمقابلات الشفوية مع المعاصرين، وهو ما يعطي الحساب ثقلا علميا لمسه المتابعون للحساب.

ويأتي تدشين الحساب في إطار تحقيق أهداف الدارة في تبني كل ما يتعلق بتاريخ المملكة وقادتها وأعلامها، وخاصة تراث ومقتنيات الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ، فنفذت مشروع ترميم وتجليد كتب مكتبة الملك عبدالعزيز الخاصة، التي تعد الآن مصدرا مهما من مصادر تاريخ المملكة الحديثة، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الملك عبدالعزيز بالعلم والمعرفة.

كما تحافظ الدارة -بين خزائنها الثمينة- على أكثر من ثلاثة آلاف كتاب جمعها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- خلال مدة حياته، وتوجد بالمكتبة الخاصة للملك عبدالعزيز مجموعة متنوعة من المؤلفات، والدوريات، والمجلدات النادرة، ويرسخ هذا الكم الكبير من الكتب حرص الملك عبدالعزيز على العلم والثقافة، ما يعد اشراقة على الجانب الثقافي والعلمي في حياته -رحمه الله- ، كما عني بالكتب وطباعتها ونشرها على نفقته الخاصة، وعرف عنه تشجيعه الملحوظ لأبنائه وللعلماء والمفكرين والمقتدرين بوقف الكتب ونشرها.

ماذا يقدم الحساب؟

