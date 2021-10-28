«الدارة» تدشن الحساب الرسمي للملك عبدالعزيز على تويتر

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ويعتمد الحساب في التغريدات التي يبثها على المصادر التاريخية والمراجع العلمية التي تناولت سيرة المؤسس مع الأخذ في الحسبان تنوع تلك المصادر لتشمل الكتب، والمخطوطات، والوثائق، والأفلام التاريخية، والصور الفوتوغرافية، والمقابلات الشفوية مع المعاصرين، وهو ما يعطي الحساب ثقلا علميا لمسه المتابعون للحساب.
ويأتي تدشين الحساب في إطار تحقيق أهداف الدارة في تبني كل ما يتعلق بتاريخ المملكة وقادتها وأعلامها، وخاصة تراث ومقتنيات الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ، فنفذت مشروع ترميم وتجليد كتب مكتبة الملك عبدالعزيز الخاصة، التي تعد الآن مصدرا مهما من مصادر تاريخ المملكة الحديثة، خاصة في ما يتعلق بعلاقة الملك عبدالعزيز بالعلم والمعرفة.
كما تحافظ الدارة -بين خزائنها الثمينة- على أكثر من ثلاثة آلاف كتاب جمعها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- خلال مدة حياته، وتوجد بالمكتبة الخاصة للملك عبدالعزيز مجموعة متنوعة من المؤلفات، والدوريات، والمجلدات النادرة، ويرسخ هذا الكم الكبير من الكتب حرص الملك عبدالعزيز على العلم والثقافة، ما يعد اشراقة على الجانب الثقافي والعلمي في حياته -رحمه الله- ، كما عني بالكتب وطباعتها ونشرها على نفقته الخاصة، وعرف عنه تشجيعه الملحوظ لأبنائه وللعلماء والمفكرين والمقتدرين بوقف الكتب ونشرها.
ماذا يقدم الحساب؟
- يعرض شهادات المؤرخين الذين عاصروا المؤسس، رحمه الله.
- يوثق الأحداث والمناسبات المختلفة التي عاشتها المملكة في عهده، والعلاقات الدبلوماسية التي أقامها - رحمه الله - مع عدد من الرؤساء العرب والأجانب في لقاءات تاريخية ومهمة سطرتها مسيرة الوطن.
- يقدم عددا من الوثائق النادرة ذات العلاقة بإدارة الملك عبدالعزيز لشؤون البلاد الداخلية.
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