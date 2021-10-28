منافسات بين 104 آلاف طالب على أولمبياد إبداع 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس في 20 مدينة سعودية المنافسات بين 104 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، مشاركين بمشاريع بحثية في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022»، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتعد المسابقة الأضخم في المجالات العلمية على مستوى المملكة، وتمر بـ6 مراحل، ويشارك الفائزون فيها في مسابقة آيسف الدولية؛ أكبر مسابقات العالم العلمية للطلبة.

وتتولى الإدارات التعليمية بالتعاون مع مؤسسة موهبة، تنظيم وتنفيذ هذه المعارض للطلبة المشاركين في «إبداع 2022»، حيث تعرض هذه المشاريع دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتقديم التغذية الراجعة للمشاريع المشاركة قبل رفعها الكترونيا على موقع موهبة، وانتقالها إلى مرحلة التحكيم الالكتروني.

ومن ثم تنتقل لمرحلة التحكيم الالكتروني، والذي يشارك فيه أكثر من 50 خبيرا وأكاديميا من مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة محليا ودوليا.

ويعرض آلاف الطلاب والطالبات أبحاثهم ومشاريعهم العلمية في 16 معرضا في مختلف مناطق المملكة.

وسيزور أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في «إبداع 2022» معارض الإدارات التعليمية للاطلاع على المشاريع المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارات التعليمية زيارات طلابية للمعرض بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشاريع.

وتستمر على مدار أسبوع أعمال المعارض في مختلف المناطق التعليمية السعودية لاستعراض المشاريع التي تقدم بها الطلبة مع اقتراب نهاية التسجيل التي تنتهي في 2 نوفمبر 2021.

ودخل أولمبياد «إبداع 2022» عامه الثاني عشر، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويجسد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين «موهبة» ووزارة التعليم، للارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

أولمبياد إبداع:

