محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق أكدت الإدارة العامة للمرور، أن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، مخالفة مرورية. وقال المرور، إن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياة من يقوم به للخطر. ونوه إلى أن الغرامة المالية على تلك المخالفة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة.. وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.