اخبار الخليج – تسجيل 33 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 68 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 16368 في يوم 28 أكتوبر 2021، أظهرت تسجيل 33 حالة قائمة جديدة منها 12 حالة لعمالة وافدة، و 18 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 3 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 68 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274798

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية حالتين، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 5 حالات، في حين أن 525 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 527 حالة قائمة