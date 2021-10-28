محمد بن مسعود - الدمام - مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تقصف جبهة ‘‘جورج قرداحي’’ بسبب تصريحاته بشأن الحرب في اليمن.. شاهد ماذا قالت؟

وجهت مذيعة قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، صفعة قوية لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على خلفية تصريحاته بشأن الحرب في اليمن، واستماتته في الدفاع عن مليشيا الحوثي.

وقالت عويس، في سلسلة تغريدات لها على تويتر، رصدها ‘‘المشهد اليمني’’: ‘‘يخلط جورج قرداحي بين بشار الأسد كحاكم دكتاتور فشل في حماية شعبه وبين سوريا الدولة التي تآمر عليها الخارج والداخل!الخارج متمثّلا بدول أرسلت بالفعل السلاح وأدخلت إرهابيين والداخل متمثّلا بنظام قديم متخلف يشوبه الفساد. لو كان الحاكم عادلاً ما كانت لتنجح ما سماها قرداحي مؤامرة كونية’’.

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وأضافت: ‘‘ويخلط جورج قرداحي بين الشعب اليمني وحزب او حركة يمنية سياسية دينية مسلحة. لكنه حزب يناسب اصطفافاته فانحاز له وهاجم أعداءه بسذاجة قل نظيرها جعلته اليوم والحكومة التي ينتمي لها في حرج لا يحسد عليه’’.

وسخرت عويس، من قرداحي، بسبب تصريحاته، قائلة: ‘‘ليته اكتفى ببرامج المسابقات وابتعد عن السياسة وأعفى نفسه وحكومته المأزومة من الإحراج’’.

وأشارت مذيعة الجزيرة، إلى أن “حزب الله جزءٌ من المنظومة الحاكمة، وهو برأي خصوم ومراقبين، الجهة الأقوى الراعية والحامية للهيكل والمانعة لسقوطه على رأس مفسديه وسيئي ادارته”، بحسب تعبيرها.

ونشرت عويس، تقريرًا لمنظمة العفو الدولية، بشأن جرائم مليشيا الحوثي، معلقة عليه بالقول: ‘‘معيب الدفاع عن أي طرف متورط بالتعذيب والقتل. هذا تقرير منظمة العفو الدولية عن الجرائم باليمن. إذا كنت سياسيا مقيدا بموقف حكومتك، تجنب التعليق او تكلم بدبلوماسية وبشكل عام وقل أتمنى السلام للشعب اليمني. وإذا كنت غير مقيد فعيب بال٢٠٢١ التحيز لمجرم سواء هذا او ذاك أكنت بالمنصب ام لا’’.

وردت غادة عويس، على المدافعين عن قرداحي، والمدافعين عن تصريحاته بالقول: إن ‘‘البعض برر لقرداحي بأن تعبير حرب عبثية ليس فيه إهانة وهو كذلك.إنما ما تسبب بالغضب هو استخدامه”الدفاع عن النفس”في حين أن السعودية لا تريد ما تسميه نفوذا ايرانيا عند حدودها التي رد الحوثي بقصفها وصولا للداخل السعودي. و”عدوان خارجي” يرد عليه التحالف بأن هادي استدعاه ويستشهد بقرار٢٢١٦’’.

وأكدت أن ‘‘التبرير بأن ما قاله كان قبل تسلمه منصب الوزارة، فهذا هراء، لان دولته تعرف ما قاله وبالتالي اختياره للمنصب هو اختيار لمواقفه المعروف بها ايضا’’.

وأثار وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، أزمة دبلوماسية بين بلاده واليمن ودول الخليج، بسبب تصريحاته عن الحرب في اليمن ودفاعه عن مليشيا الحوثي، ووصفه التحالف العربي بالعدوان، والمليشيات الحوثية بأنها تمثل الشعب اليمني، وتدافع عنه.