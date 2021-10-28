«التعليم» تحدد موعد اختبارات PIRLS للصف الخامس الابتدائي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، موعد اختبارات PIRLS للصف الخامس الابتدائي لهذا العام.

وقالت الشهري، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «يستعد ممثلو الوطن من طلبة الصف الخامس الابتدائي -استثنائياً هذا العام 2021 للمشاركة في اختبارات PIRLS خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر».

وأضافت ابتسام الشهري أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة بالشراكة مع الأسر في تهيئة وتحفيز أبنائها للاختبار؛ رغم تحديات الجائحة.

اقرأ أيضا:

القبض على 17 مخالفًا لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها بالرياض