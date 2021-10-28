النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت النيابة العامة، أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها يعتبر جريمة، مشيرة إلى أنه يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة، عبر موقع «تويتر»: «نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها».

وأضاف: «ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة».

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