فيديو يوثق إحدى حالات التعنيف المنزلي.. والعنف الأسري يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق إحدى حالات التعنيف المنزلي؛ حيث تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع النشطاء.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك».

ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، صراخ لأطفال خارج من أحد المنازل؛ حيث تم توثقيها بمقطع الفيديو وتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التدخل وإنقاذ المعنفين.

اقرأ أيضًا:

«أموت قهرا».. سيدة لـ«العنف الأسري»: قريني أسمى ابنتي باسم زوجته الأولى