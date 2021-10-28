رفع جاهزية الهلال الأحمر بالطائف تزامنًا مع الحالة المطرية

الرياض - محمد عبدالله - قامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف برفع الاستعداد والجاهزية داخل المحافظة والمحافظات المجاورة لها؛ تزامنًا مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد حول التغييرات المناخية التي ستشهدها المحافظة.

وأوضح عبدالله الحارثي، مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن إدارة الاسعاف بالطائف أعلنت للمراكز الإسعافية خطة الطوارئ التي سيتم العمل بها نعند حدوث طاريء والرفع من جاهزيتها وإشعار جميع الموظفين بذلك واستدعائهم إذا دعت الحاجة.

وتماشيًّا مع هذه التحذيرات دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بإتباع توجيهات التي مديرية الدفاع المدني وتوخي الحيطة والحذر في الطرق السريعة والتقيد بالسرعة المحددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار والابتعاد عن مجرى السيول والأودية حفاظاً على سلامة الجميع.

وجددت هيئة الهلال الأحمر السعودي، التأكيد على أنها تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات الإسعافية في حدوث طاريء عن طريق الاتصال المباشر برقم الخدمة الاسعافية ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق اسعفني.

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