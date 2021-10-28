مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي يلتقي بفريق "الاخبارية"

الرياض - محمد عبدالله - التقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء ركن فيصل بن ربيعان بمدير مكتب قناة الإخبارية في المنطقة الشرقية الزميل خالد بن فيصل الجناحي ومجموعة من مراسلي الأخبار في القناة لتفعيل الشراكة بينهما وبحث أوجه التعاون.

وأشاد اللواء فيصل خلال لقاءه بمنسوبي القناة يوم أمس الأربعاء بجهود وسائل الإعلام السعودية ، وكذلك بالدور الواضح الذي تبذله قناة الإخبارية.

من جهته أعرب مدير مكتب القناة في المنطقة الشرقية خلال اللقاء عن حرص القناة على دعم الجهد الحكومي في كافة المجالات وإبراز جوانب التميز وأن القطاع الشرقي للحرس الوطني من القطاعات الفاعلة في المنطقة بوجه عام، لاسيما في بداية مواجهة وباء كورونا وكان له دور ميداني وطبي فاعل في مواجهة الجائحة.