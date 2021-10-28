ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لأكثر من 45.5 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى أكثر من 45,552,583 جرعة، منها 24,162,263 جرعة أولى، 21,390,320 جرعة ثانية.

وأكدت الوزارة أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1,698,775.

وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (51) حالة مؤكدة، وتعافي (35) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (59) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (548474) حالة، وعدد حالات التعافي (537453) حالة، فيما تم تسجيل عدد (3) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8788) حالة - رحمهم الله جميعاً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏

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