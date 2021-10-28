حساب المواطن يحدد سببين لإيقاف الاستحقاق

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، سببين لإيقاف حساب المستفيد يتضمنان «عدم تصحيح البيانات، أو تقديم اعتراض خلال 90 يومًا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للبرنامج من مواطن عبر حساب «خدمة المستفيدين» بموقع تويتر تساءل فيه عن مضمون رسالة وردته بشأن موقف استحقاقه بينما لم يتمكن من الدخول على حسابه.

وجدد برنامج حساب المواطن التأكيد على «تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلاله».

وكان برنامج «حساب المواطن» أعلن صدور نتائج الأهلية للدور الـ48 الخاصة بشهر نوفمبر 2021.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «صدرت نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكتروني.

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