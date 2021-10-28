الحقباني: استنزاف 120 مليون ريال في المملكة سنويًّا بسبب الديات.. والسماسرة السبب الرئيسي

الرياض - محمد عبدالله - كشف الإعلامي، سعود الحقباني، عن دور السماسرة في أزمات القتل والديات في المملكة، مشيرًا إلى أنهم السبب الرئيسي في أغلب الأزمات التي يعيشها المجتمع بسبب القتل والثأر.

وقال الحقباني، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «السماسرة هم سبب التجمعات أمام منازل أهالي المقتولين و120 مليون سنويًّا تستنزف بسبب الديات».

وأضاف: «السماسرة هم من يخططون لكل الشيء، وهم من يشغلون القتيل ويطلبون من الناس عدم العفو ويصممون على القتل».

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