بالفيديو.. اختتام أعمال النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار

الرياض - محمد عبدالله - عبّر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بمناسبة اختتام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي استمرت ثلاثة أيام بالرياض وحظيت بالدعم اللامحدود من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها.

ونوه بالمتابعة المستمرة من الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، مشيراً إلى أن المبادرة في نسختها الخامسة شهدت مشاركة 5 آلاف شخص و300 متحدث من الشركاء الاستراتيجيين وشركاء المعرفة، الذين أسهموا في نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تطلعه لرؤية الجميع في المبادرة التي ستقام العام المقبل في مدينة الرياض.

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